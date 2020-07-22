Из-за чемодана. В Киеве срочно эвакуировали станцию метро "Вокзальная"

В среду, 22 июля, в Киеве полиция эвакуировала станцию метро "Вокзальная". Недалеко от нее правоохранители обнаружили подозрительный чемодан.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах с места ЧП видно, что вокзал обнесен красной лентой, а стражи порядка никого не пропускают в здание.

По данным "Украинской правды", работа станции метро "Вокзальная" возобновлена. Взрывотехники исследовали чемодан. Опасных предметов не обнаружили, там были личные вещи.

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Отметим, вторник, 21 июля был богат на "минирования", сообщения о которых прокатились по всей Украине. Так, в Киеве неизвестные заминировали киоски рядом со станцией метро "Минская", На месте ЧП полицейские обнаружили взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками и обезвредили. В Одессе пришло сообщение о минировании Малиновского суда, а в Харькове под угрозой минирования оказались банки, торговые центры, больницы, отели, почтовые отделения и вокзалы.

Стоит отметить, что вопрос минирования зданий в Украине стал остро после того, как 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.