Гибель военного медика вблизи с. Зайцево: что рассказало видео с его нагрудной камеры

13 июля под Зайцево в Донецкой области погиб украинский боец – командир взвода 35-й бригады морской пехоты, лейтенант Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир".

Погибший Дмитрий Красногрудь

В день гибели офицера группа разведчиков проводила вблизи временно оккупированной Горловки антидиверсионной работу. Красногрудь шел первым и подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

"Мир" воевал на Донбассе почти с начала боевых действий, до морской пехоты был командиром разведки мотопехотного батальона 93-й бригады Холодный Яр.

Красногрудь получил множественные осколочные ранения.

Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас рассказал, что боевикам был направлен запрос "режима тишины" для эвакуации тела. Гарантии были получены руководителем украинской стороны СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) при посредничестве СММ ОБСЕ, сказал военный. Руководитель СЦКК Николай Левицкий в ходе брифинга подтвердил эту информацию. "С 14:00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины", - рассказал Палас.

После этого была укомплектована эвакуационная группа из двух представителей СЦКК, группы разминирования, медика, а также группы сопровождения из 137-м батальона морской пехоты, который дислоцируется под Одессой, в Дачном, и входит в состав 35-й отдельной бригады МП ВМСУ. Все они были одеты в белые каски, в белые жилеты. В 15 метрах от района, в котором погиб командир взвода, "была устроена подлая засада", рассказал комбриг. Группу, по его словам, расстреливали с трех сторон.

По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться.

Украинский беспилотник снял с воздуха, как раненый сержант морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины в белом шлеме и бронежилете наложил себе жгут и пытается отползти в укрытие.

Вторая эвакуационная группа, в состав которой входили военный медик Николай Илин (Ильин) пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе, однако также попали под обстрел. Медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы. Тело погибшего медика и раненый сержант продолжали находиться в районе обстрела несколько дней.

Позже оказалось, что погибший медик – бывший гражданин Беларуси Николай Илин, получивший гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации, и отказавшийся от белоруского гражданства.

Погибший Николай Илин

Эстония подтвердила гибель своего гражданина в результате военных действий на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца. В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сообщил Рейнсалу. По словам Рейнсалу, насколько ему известно, Эстония не выдавала таких разрешений.

Тело Дмитрия Красногрудя было передано украинской стороне 15 июля, 17 июля бойца похоронили в городе Лиман Донецкой области. Также 17 июля оккупанты передали Украине неопознанное тело. В штабе ООС сообщили, что для опознания погибшего потребуется экспертиза ДНК, которая вскоре подтвердила, что погибший действительно Николай Илин. Прощание с погибшим состоялось в Киеве сегодня, 22 июля.

Раненый сержант, которого снял беспилотник и имя которого пока не называют, несколько дней ждал помощи, находясь на линии обстрела. Считалось, что он попал в плен. Однако 21 июля украинской стороне было передано тело украинского бойца. Оно пока неидентифицировано. В штабе ООС считают, что это тело сержанта морской пехоты ВМС.

Последнее видео с камеры погибшего медика опубликовал блогер Анатолий Шарий, который подчеркнул, что каски у военнослужащих на видео – обычные, защитного цвета. Это, однако, можно назвать манипуляцией, поскольку на видео видны передвижения второй группы военнослужащих, которая вышла спасать раненного сержанта из первой группы. Той самой, которая была в белых касках и попала в засаду.

Также оказалось, что пресс-служба командования ООС распространила неточную информацию, поскольку в их пресс-релизе не говорилось о том, что было две группы эвакуации (одна в белом, а другая — нет). Вместо этого утверждалось, что боевиками было совершено убийство медика, "на котором были все необходимые опознавательные знаки".

Видео также раскрыло обстоятельства гибели медика Николай Илина. Он не был застрелен, как сообщалось ранее, а подорвался на мине. На видео видно, что во время проведения операции он подгонял других бойцов, говоря о необходимости поспешить, чтобы помочь раненному, добавляя, что "два раза не живут!", а "морская пехота своих не бросает".

И когда отряд попал под обстрел из стрелкового оружия, он не отступил, а продолжил попытки добраться к раненному.

Стоит добавить, что после начала обстрела, группа рассредоточилась, и медик остался в одиночестве, а затем наткнулся на растяжку.

Фото: скриншот

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Добавим, что ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что купил данное видео, но не сказал у кого, и пост быстро удалил.

В комментариях под роликом на Youtube его "почитатели" заявили, что видео уже давно обсуждают в пабликах так называемой ДНР.