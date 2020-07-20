Украина идентифицировала неопознанное тело, переданное боевиками: это погибший медик

В штабе ООС подтвердили, что медик был гражданином Эстонии. Военную службу в Украине он проходил на законных основаниях.

Результаты экспертизы ДНК показали, что военный, тело которого на днях передали на неоккупированную территорию – это медик сержант Николай Илин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Прощание с погибшим состоится в Киеве 22 июля.

Погибший сержант Илин был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВСУ на законных основаниях.

"Согласно действующему законодательству, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных силах Украины. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя. Вечная память!" – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров.

Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Тело погибшего военного передали украинской стороне несколько дней назад, а тело военного медика оставалось у боевиков. 17 июля боевики передали украинской стороне неидентифицированное тело. Изначально не было известно, что это погибший вблизи Зайцево военный медик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коварное убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления.