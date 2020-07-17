Боевики передали украинской стороне неопознанное тело

Потверждения, что это погибший под Зайцево медик – нет

Боевики на Донбассе передали украинской стороне неидентифицированное тело.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украинская сторона получила тело в ходе переговоров через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Не подтверждено, что это погибший около Зайцево военный медик.

"Наконец-то достигнута договоренность – на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию передали тело человека. Сейчас идет транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коварное убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления. Президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы Офиса президента Романа Машовца. Они должны изучить обстоятельства трагедии.