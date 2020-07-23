Глава Гостуризма заразилась коронавирусом. Ее коллеги ушли на карантин

Украина
Марьяна Олеськив чувствует себя сейчас хорошо.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

"Марьяна Олеськив, глава ГАРТ, получила положительные результаты теста на ПЦР", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в связи с этим команда ГАРТ переведена на карантинный режим. Сотрудники и все, кто был в контакте с Олеськив, проходят тестирование на COVID-19.

Сама Олеськив подтвердила в Facebook свой диагноз.

"Друзья, получила положительные результаты теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил", – сообщила она.

Также сообщается, что она чувствует себя хорошо.

"Хотя есть слабость, ощущение легкой простуды и небольшой боли в горле, как мороженого переел", – описала руководитель Гостуризма свое состояние.

По состоянию на утро 23 июля в Украине зафиксировали 856 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 829). По словам главного санврача Виктора Ляшко, вакцина против коронавируса в Украине может появиться весной.