Больше дюжины больных. В ВСУ - вспышка коронавируса

За последние сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 16 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В домашних условиях под присмотром врачей сейчас находятся 7 человек больных COVID-19, еще 9 военных с острой респираторной болезнью находятся в больницах. Всего в ВСУ на данный момент болеют 143 человек, а на изоляции находятся 354 военных.

При этом, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток составляет 63 человека.

Напомним, в четверг, 23 июля, стало известно, что коронавирусом заразилась Глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

По состоянию на утро 23 июля в Украине зафиксировали 856 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 829). По словам главного санврача Виктора Ляшко, вакцина против коронавируса в Украине может появиться весной.