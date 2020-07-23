Опасность теракта. В Киеве каждые два часа проверяют урны

Со среды, 22 июля, киевские коммунальщики активно проверяют содержимое мусорных урн.

"Мы проводим строгий контроль и фиксацию содержимого в мусорных урнах. Они проверяются через каждые два часа. Проверяются урны всех балансодержателей, размещенные в местах массового скопления людей. Это – остановки общественного транспорта, территория возле станций метро, городские площади, парки, скверы – по всему городу. Инспекторы благоустройства проводят проверку каждые два часа", – рассказал директор департамента городского благоустройства КГГА Алексей Кулеба.

Глава департамента также попросил всех киевлян обращать внимание на содержимое урн.

"Если вы заметите в них или возле них подозрительные предметы – обращайтесь по номеру "102". А если заметите переполненную мусором урну или разбросанные отходы, то набирайте номер – 15-51. Будут приняты срочные меры", – добавил он.

Напомним, бетонные мусорные урны массово убрали по всему Киеву в 2012 году . Это было сделано после того, как 27 апреля в Днепре в обеденное время прозвучали сразу несколько взрывов. Каждая из четырех бомб была спрятана в мусорную урну. Тогда в результате взрывов пострадали 27 человек, в том числе 9 детей. Только через несколько лет бетонные урны вернули на улицы столицы.

В четверг, 23 июля, в Полтаве во время задержания автоугонщик достал гранату, угрожал взорвать и взял в заложники полковника полиции. Также в этот же день стало известно о минировании улицы и автомобиля в Киеве.

В среду, 22 июля, в Киеве срочно эвакуировали станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана. Позже выяснилось, что в нем были только личные вещи.

Вторник, 21 июля был богат на "минирования", сообщения о которых прокатились по всей Украине. Так, в Киеве неизвестные заминировали киоски рядом со станцией метро "Минская", На месте ЧП полицейские обнаружили взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками и обезвредили. В Одессе пришло сообщение о минировании Малиновского суда, а в Харькове под угрозой минирования оказались банки, торговые центры, больницы, отели, почтовые отделения и вокзалы.

Вопрос минирования зданий в Украине стал остро после того, как 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.