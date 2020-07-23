Работают пиротехники и полиция. В Киеве заминировали улицу и авто

В четверг, 23 июля, в Деснянском районе Киева прохожие на остановке обнаружили пакет и тут же вызвали полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram.

"Внимание! В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Проход по улице закрыт

На месте работают сотрудники пиротехнической службы.

Кроме того, как сообщает "ДТП Киев" в Instagram, на Оболони заминировали автомобиль Audi. Территорию возле ТЦ "Метрополис" оцепили.

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Напомним, в четверг, 23 июля, в Полтаве во время задержания автоугонщик достал гранату, угрожал взорвать и взял в заложники полковника полиции.

А в среду, 22 июля, в Киеве срочно эвакуировали станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана. Позже выяснилось, что в нем были только личные вещи.

И вторник, 21 июля был богат на "минирования", сообщения о которых прокатились по всей Украине. Так, в Киеве неизвестные заминировали киоски рядом со станцией метро "Минская", На месте ЧП полицейские обнаружили взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками и обезвредили. В Одессе пришло сообщение о минировании Малиновского суда, а в Харькове под угрозой минирования оказались банки, торговые центры, больницы, отели, почтовые отделения и вокзалы.

Стоит отметить, что вопрос минирования зданий в Украине стал остро после того, как 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.