В Харькове мужчина, вооружившись палкой, обокрал Укрпочту

Днем 23 июля в Харькове мужчина в балаклаве ограбил отделение "Укрпочты", вооружившись палкой, сообщает пресс-служба полиции.

"В полицию поступила информация о том, что в помещение почты зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", – говорится в сообщении.

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Мужчина украл из сейфа 30 тысяч гривен и скрылся в неизвестном неправлении.

7 июля в Полтавской области возле села Тишки неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты, после чего похитили из него около 2,7 млн гривен и табельное оружие охранника.

10 июля были задержаны трое подозреваемых в нападении на автомобиль Укрпочты, а на следующий день были найдены украденные деньги.