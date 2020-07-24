Не благодарите. В Минюсте разработали подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

Министерство юстиции отличилось иновационным "ноу-хау": специалисты ведомства разработали подарочные сертификаты на оплату платных камер в украинских СИЗО, которые может приобрести любой желающий.

Об этом в Facebook сообщил сам министр.

"Этот день настал!! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!!" - презентовал новую инициативу он.

По его словам, для удобства заказать сертификат можно не выходя из дома, перейдя с компьютера или телефона по ссылке - https://online.minjust.gov.ua/kvsn/.

Заказать и оплатить сертификат можно на сайте Минюста

Сам сертификат действует только 6 месяцев после покупки.

"Если в течение указанного срока одаряемого не возьмут под стражу и он не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору", - уточнил Малюська.

Министр также добавил, что эта инициатива – не шутка.

"Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников", - резюмировал он.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности.

По данным на конец мая 2020 года в VIP-камерах Лукьяновского СИЗО находились два челоека.