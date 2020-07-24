Поиски полтавского террориста: появились данные о пострадавшем в спецоперации

В больницу с диагнозом "перелом кости правой стопы" госпитализировали 28-летнего сотрудника отдела полиции в Полтавской области. Как оказалось, перелом он получил во время спецоперации по задержанию полтавского террориста.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения и охранной работы Полтавской облгосадминистрации.

Пострадавший получил травмы во время выполнения служебных обязанностей, когда ему на ногу наехал автомобиль. Состояние здоровья мужчины - средней тяжести.

В полиции подтвердили факт получения травмы своего сотрудника. Но не раскрывать обстоятельства инцидента не стали.

Напомним, в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского. Заместитель главы МВД Антон Геращенко позже сообщил, что злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном по его требованию, автомобиле "Богдан". Позже стало известно, что террорист вместе с заложником едут полевыми дорогами, хотя до этого сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев". Через некоторое время преступник освободил заложника и убежал в лес. На данный момент поиски террориста продолжаются, полицейские даже задействовали квадрокоптеры. Кроме того, полицейские рассказали, что территорию поисков преступника расширили.