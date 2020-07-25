НСЗУ предлагает поднять базовую ставку до 12 тысяч и просит 67 миллиардов на COVID

Программа медицинских гарантий – это те медицинские услуги, которые государство гарантирует пациенту (бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов, неонатальная помощь и другие наиболее распространенные болезни и состоянии, которые влияют на качество и продолжительность жизни). Адресаты программы – все граждане Украины, включая работающее население, пенсионеров, детей.

НСЗУ оплачивает услуги из перечня Программы госгарантий по принципу «деньги ходят за пациентом», направляя средства специализированным учреждениям. «Пациент пользуется, НСЗУ платит», – так ранее анонсировали внедрение программы в Службе здоровья.

Стоимость услуги рассчитывается исходя из базовой ставки с применением различных коэффициентов.

Согласно видению НСЗУ, на финансирование Программы медицинских гарантий на 2021 год нужно выделить 240 млрд грн. Для сравнения, на 2020 – 72 млрд, это почти 64% из общих расходов, предусмотренных в госбюджете на медицину (113,3 млрд грн.).

Из 240 миллиардов, которые просит НСЗУ на следующий год, 67 миллиардов из них – для оказания медпомощи по пакету COVID-19.

"240 млрд грн – это около 6% ВВП, поэтому мы выполним норму закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", где указано, что расходы на реализацию ПМГ должны составлять не менее 5% ВВП", – прокомментировала увеличившиеся запросы НСЗУ директор департамента коммуникаций Татьяна Бойко.

Тариф для оплаты амбулаторного ведения пациента с туберкулезом НСЗУ предлагает предусмотреть в размере 1750 грн в месяц.

Бюджет, необходимый для расширения программы поддержки пациентов, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для людей с расстройствами психики, составляет 878 млн гривен, считают в НСЗУ.

Напомним, Программа медицинских гарантий, которая должна сделать большинство медуслуг бесплатными для населения, принята на заседании Кабинета Министров в 2020 году. Ее внедрение является вторым этапом медреформы в Украине.