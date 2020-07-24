На польско-украинской границе поймали латыша в форме пограничника

В четверг, 23 июля, во время патрулирования участка "Рава-Русская" пограничники обнаружили мужчину, одетого в камуфляж, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", – сказано в сообщении.

Читайте также: В Одесской области задержали любителя России с запрещенной символикой и пачками рублей

На "хитреца" пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения украинской границы. Кроме того, при осмотре вещей нашли пакетик с неизвестным веществом, его направили на экспертизу.

Напомним, 16 июля на Закарпатье, на трассе "Киев-Чоп", пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами, которые направлялись из Шри-Ланки и планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза.

В апреле закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.