Без дистанции, но в маске. Одесский ночной клуб посетил нардеп Тищенко

В Одессе в ночном клубе "Ибица" заметили народного депутата Николая Тищенко, который судя по всему, решил посетить одну из вечеринок. Об этом сообщает Telegram-канал.

На канале была размещена фотография Тищенко, с комментарием о том, что депутат "решил лично проинспектировать" клуб вчера, 24 июля.

Одесские ночные клубы уже не раз оказывались в центре скандалов из-за нарушения карантинных ограничений. Так, многие заведения работают после 23:00, несмотря на запрет, а посетители, в свою очередь, не спешат соблюдать дистанцию и носить маски.

По данным полиции, в июле уже были составлены протоколы на такие одесские клубы, как Park Residence, "Ибица", "Итака", "Вестерн", Red Line и ресторан Solo. При этом Park Residence провинился дважды.

А в Telegram-канале "Картель" ранее сообщалось, что несмотря на нарушения карантинных правил, в "Ибицу" часто заглядывают не только политики, но и звезды шоу-бизнеса. Например, 10 июля там был замечен популярный хореограф Влад Яма, который праздновал свой день рождения.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусом (сутками ранее – 972). Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине: 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.

Отдельно в Одесской области было зафиксировано 97 новых случаев коронавируса, всего же с начала пандемии в регионе – 2846 случаев коронавируса.