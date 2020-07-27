На Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в полночь вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей".

Также сообщается, что в ООС работает колл-центр, куда могут обращаться военнослужащие, у которых “якобы изымают штатное вооружение”. Телефон колл-центра есть в каждой воинской части.

В штабе добавили, что: “26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы”.

За прошедшие сутки враждебная огневая активность также была зафиксирована у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелковое вооружение.

“В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали огонь. За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей”, – добавили в штабе ООС.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.