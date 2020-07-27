Суд перенес заседание по изменению меры пресечения Сергею Стерненко

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение вопроса относительно изменения меры пресечения активисту Сергея Стерненко. Об этом сам Стерненко рассказал в комментарии РБК-Украина.

Заседание перенесли на 29.07 в 10:00. Но, по словам, активиста, прокурор ему до сих пор не дал ходатайство об ограничении сроков.

Стерненко также отметил, что успел ознакомиться только с половиной материалов дела и считает, что следствие хочет нарушить его право на защиту.

"Сторона обвинения, а именно прокурор, хочет, чтобы нас суд ограничил нам время для ознакомления дела, хотя я уже ознакомился с половиной материалов. Это все проходит в нормальном режиме. Я не знаю, почему они подали это ходатайство. Даже сейчас мне это ходатайство никто не предоставил, мы не можем сформулировать правовую позицию относительно этого. Прокурор просто встал и убежал", – прокомментировал Стерненко.

Напомним, 15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.