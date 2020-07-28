Украина и Польша договорились не допустить окончание строительства "Северного потока-2"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", – говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль Украины и Польши в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Проект "Северный поток -2" предполагает строительство двух нитей газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. То есть, газопровод проходит через территориальные воды и экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Изначально планировалось, что укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока-2".

Напомним, что Дания разрешила достроить "Северный поток-2" с помощью судов нового типа.

А Россия не будет останавливать строительство газопровода, несмотря на санкции США.