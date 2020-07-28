В Мариуполе мужчина с топором напал на охранника местной синагоги

Во вторник, 28 июля, в Мариуполе неизвестный мужчина вооруженный топором напал на охранника местной синагоги.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, обнародовав соответствующее видео с камеры наблюдения.

По словам раввина Менахема Мендл Коэна, мужчина ворвался в здание после утренней молитвы, после чего между ним и охранником завязалась драка.

"Охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут", – рассказал он.

Как пишет УНИАН, во время драки пострадал охранник: у него травма головы и перелом руки. Насмотря на травмы, охраннику синагоги удалось обезоружить нападавшего, который перед тем, как сбежать, бросил в сторону здания синагоги мусор, банки и пакеты с фекалиями и песком.

В момент нападения в синагоге находились женщины и раввин. Никто из них не пострадал.

Поиском злоумышленника уже занимается полиция.

Отметим, в Херсоне в ночь на 20 апреля двое злоумышленников бросили в иудейскую синагогу бутылку с зажигательной смесью. 9 мая их задержали во время массовых мероприятий в парке "Славы". Оказалось, что молодые люди таким образом "отмечали" день рождения Адольфа Гитлера. В июне президент Владимир Зеленский посетил синагогу в Херсоне, которую в апреле пытались поджечь.