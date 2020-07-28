Россиянин незаконно пересек границу с Украиной, чтобы попросить статуса беженца

27 июля около пункта пропуска "Юнаковка" на Сумщине украинские пограничники обнаружили 45-летнего гражданина России.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянин обратился к пограничникам с просьбой признать беженцем. Он сообщил, что в России его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому он не мог там больше оставаться.

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Мужчина пояснил, что именно на территории Украины видит "свободу мысли и вероисповедания". "Россия уже непригодна для свободных людей", – заявил он.

Его направили направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 16 июля на Закарпатье, на трассе "Киев-Чоп", пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами, которые направлялись из Шри-Ланки и планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза.

В апреле закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.