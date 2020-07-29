Статистика коронавируса в Украине на 29 июля: более тысячи заболевших
За минувшие сутки 28 июля в Украине зафиксировано 1022 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 919). Умер 21 человек (сутками ранее было 13 человек), выздоровели 650. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Всего в Украине заболели 67 597 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 650, выздоровели – 37 394.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (149) и Ивано-Франковской (118) областях, а также в Киеве (132).
Статистика по регионам:
- Львовская область – 9248 заболевших (149 за сутки);
- Киев – 7932 (132);
- Ровенская – 5837 (53);
- Черновицкая – 5751 (59);
- Закарпатская – 5008 (68);
- Ивано-Франковская – 4342 (118);
- Волынская – 3694 (46);
- Киевская – 3629 (39);
- Харьковская – 3556 (78);
- Одесская – 3104 (73);
- Тернопольская – 2852 (30);
- Винницкая – 2660 (33);
- Житомирская – 1764 (20);
- Днепропетровская – 1364 (30);
- Хмельницкая – 1086 (17);
- Черкасская – 910 (4);
- Донецкая – 861 (9);
- Запорожская – 767 (14);
- Черниговская – 745 (19);
- Кировоградская – 697 (-);
- Николаевская – 563 (1);
- Сумская – 467 (13);
- Полтавская – 414 (13);
- Херсонская – 224 (3);
- Луганская – 122 (1).
Напомним, антирекорд по суточному приросту коронавируса в Украине зафиксирован 26 июня. Тогда было зафиксировано 1109 случаев.
Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.