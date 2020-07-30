На Тернопольщине мужчина болеет COVID-19 третий раз

В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в Facebook.

По его словам, это лишний раз говорит о том, что "даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает от повторного заболевания".

Начальник управления также отметил, что в Тернопольской области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении.

Он добавил, что наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в отдельных районах. В частности, в городе Тернополь и Тернопольском районе. В Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

В Украине ранее было зафиксировано повторное заболевание коронавирусом. Около двух месяцев назад второй раз COVID-19 заболела анестезиолог из Черновицкой городской больницы.

"Объяснение у меня одно — без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Как-то так", — написала она в Facebook.

Напомним, по данным на среду, 29 июля, в Украине зафиксировали 1022 новых случаев заражения коронвирусом. 21 пациент умер.