Учебный год в Украине начнется 1 сентября, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с эпидемиологической ситуацией на местах.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы", – сказал Шмыгаль.
По его словам, в зависимости от эпидситуации, в отдельных территориях, районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.
"Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", – сказал главный санврач Виктор Ляшко.
По его словам, преподаватели должны будут каждый день проходить температурный скрининг и находиться в масках до начала урока.
"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", – говорит Ляшко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения — частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 1-го сентября школы смогут возобновить учебный процесс в обычном режиме, но добавил, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока еще рано.