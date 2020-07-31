Общежитие КПИ из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин

Общежитие Национального технического университета "Киевский политехнический институт" закрыли на карантин.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

Он напомнил, что недавно в общежитии КПИ, где проживают 152 курсанта, зафиксировали вспышку COVID-19. После этого общежитие закрыли на карантин, около него дежурит полиция.

"На сегодняшний день в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Остальные лечатся в общежитии под контролем", – уточнил Кличко.

По его словам, количество больных сейчас не увеличивается.

По словам мэра, инфицированные получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты Киевского городского лабораторного центра Минздрава тестируют всех, кто контактировал с инфицированными.

"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно", – подчеркнул он.

Отметим, в общежитии столичного КПИ вспышка коронавируса была зафиксирована 26 июля.