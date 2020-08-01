Полтавский террорист Роман Скрипник убит снайпером

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

По данным силовиков, события произошли ночью 1 августа около поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области. Мужчину застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.

Подробности спецоперации рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, ночью Скрипник опять взял в заложники сотрудника полиции.

"1 августа около 2.00 на окраине Опошни во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения капитан Гума и обнаружил преступника", – рассказал Геращенко.

В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие.

С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Преступник был ликвидирован сотрудником полицейского спецназа КОРД точным выстрелом.

"У заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим. У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", – рассказал Геращенко.

Напомним, 23 июля Роман Скрипник, которого хотели задержать по подозрению в угоне автомобиля, начал угрожать правоохранителям гранатой и взял в заложники полицейского. Обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении Киева. В Решетиловском районе на проселочной дороге он был остановлен, отпустил заложника, который не пострадал, и сбежал в лес.

В полиции заявляли, что у полтавского преступника есть навыки выживания в экстремальных условиях.

Недавно Геращенко заявлял, что Роман Скрипник мог покончить жизнь самоубийством.