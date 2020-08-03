Вопрос, вынесенный на референдум, должен объединять украинцев, а не разъединять, – Стефанчук

Оппоненты власти утверждают, что с помощью референдумов власть хочет проводить непопулярные решения, ссылаясь на "волю народа". Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук является автором идеи о народовластии. В интервью Фокусу он сказал, что на референдум нужно выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.

Примером такого вопроса он назвал принятие "драконовских законов" 16 января 2014 года. "Если бы народ мог воспользоваться своим правом вето, мы бы избежали революции и, что более важно, человеческих жертв", – сказал Стефанчук. А "самым правильным и ярким" был референдум 1 декабря 1991-го о независимости Украины.

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Согласно данным соцопросов, украинцы хотели бы вынести на референдум вопрос возвращения в стране смертной казни. Однако депутат считает, что референдум не просто должен отвечать на острые вопросы, но не допускать при этом нарушений прав человека. Запрет смертной казни предусмотрен шестым и тринадцатым протоколами Европейской конвенции, к которой присоединилась Украина. Поэтому вопрос ее легализации не может быть вынесен на референдум.

Вопрос же о вступлении в НАТО вполне может быть вынесен на референдум.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Автором проекта является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.

В законопроекте говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции

решении вопроса общегосударственного значения

утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины

прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.

На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.

В июне Стефанчук говорил, что один общенациональный референдум может стоить 2 млрд грн. "Финансирование референдума проводится за счет госбюджета, эти средства должны быть заложены в него", – сказал он.