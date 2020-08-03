Киевскому террористу в 10 лет поставили диагноз "олигофрения", – Геращенко

Террорист Сухроб Каримов, который 3 августа захватил отделение банка в Киеве, находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".

Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"По информации с родины террориста – Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом олигофрения. Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет", – написал он.

По словам Геращенко, в Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

Также Геращенко сообщил, что взрывотехники не выявили в здании банка взрывоопасных предметов.

"Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", – резюмировал земминистра.

Напомним, перед задержанием Каримов успел дать короткое интервью журналистам. В начале он представился как "Святой Дух, Господь Бог".

Мужчина заявил, что он – резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет". На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А вас все устраивает в жизни?".

Олигофрения (малоумие) – врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции – приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности.

Напомним, в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал банка", расположенного в помещении столичного бизнес-центра "Леонардо", и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. К террористу по его требованию отправились тележурналисты. Во время разговора с переговорщиком и журналистами, злоумышленника задержали сотрудники ЦСО «А» СБУ.