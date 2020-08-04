Киевскому террористу сообщили о подозрении в теракте

Прокуратура сообщила о подозрении Сухробу Каримову, который 3 июля захватил отделение банка в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Он подозревается в угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева", – сказано в сообщении.

Напомним, в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал банка", расположенного в помещении столичного бизнес-центра "Леонардо", и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. К террористу по его требованию отправились тележурналисты. Во время разговора с переговорщиком и журналистами, злоумышленника задержали сотрудники ЦСО "А" СБУ. Взрывотехники не выявили в здании банка взрывоопасных предметов.

Террорист Сухроб Каримов находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".