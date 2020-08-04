Минюст начинает "большую распродажу" тюрем

Продажа государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№132) состоится на его территории с участием министра юстиции Дениса Малюськи. Он обещает во время мероприятия рассказать о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств.

Ирпенский исправительный центр расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. Ранее Минюст принял решение о его консервации. Последних осужденных перевели из него в другой исправительный центр в августе 2019 года.

На продажу будут выставлены объекты недвижимости этого учреждения, пояснили в Минюсте.

Согласно официальной информации, на Украине в настоящий момент 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в скором времени.

Напомним, ранее Малюська предложил провести эксперимент по введению платных камер в СИЗО, они заработали в начале мая в Киеве, а потом появились в других городах. В интервью Фокусу он сказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.

Он также Малюська предложил сделать из части старых корпусов Лукьновского СИЗО музей, а остальные – снести.