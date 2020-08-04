Госстат составил портрет типичного украинца: рост, вес, образование

Государственная служба статистики обнародовала "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2020 году". Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни различных домохозяйств.

Об этом сообщатся на сайте Госстата.

Как выяснилось в ходе исследований, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см (женщин – 164 см, мужчин – 175 см).

Средний вес гражданина Украины составляет 75 кг, в том числе женщин – 71 кг, мужчин – 80 кг.

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела – 42,4%, избыточную массу тела – 39,7%, ожирение – 16,0%, крайнее ожирение – 0,7%.

Госстат также проанализировал украинцев по уровню образования.

По данным исследования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,4%.

Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.

Ранее в Госстате сказали, сколько украинцев находилось за чертой бедности в 2019 году. В прошлом году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза. Также, по данным Госстата, в Украине в 2020 году родятся 280 тысяч детей.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2020 года выросла и составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).