Средняя зарплата в Украине выросла почти на 10%, – Госстат

В сравнении с маем размер средней зарплаты за июнь вырос на 9,8% (1037 грн).

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2020 года выросла и составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В годовом измерении размер средней зарплаты увеличился на 7,4% (796 грн).

Больше всего зарабатывали в прошлом месяце специалисты финансов и страховой сферы – 19 324 грн. На втором месте – представители информационных технологий и телекоммуникации – 18 926 грн. На третьем – специалисты государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – 16 386 грн.

Четвертую строчку в рейтинге заняли сотрудники профессиональной, научной и технической деятельности с зарплатой 15 776 грн. Пятая строчка у представителей промышленности – 12 430 грн.

Напомним, согласно закону о госбюджете на 2020 год, минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месяц и 28,31 грн – в час.

По апрельским прогнозам Минэкономики, средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%. В июне министр социальной политики Марина Лазебная прогнозировала повышение во втором полугодии минимальной заработной платы.