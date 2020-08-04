Защита "киевского террориста" заявила об отводе судьи: заседание перенесли из-за языка

Защита гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа угрожал взорвать отделение банка в центре Киева, заявила об отводе судьи Печерского райсуда Галины Матийчук.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

"Защита заявила отвод судье. Этот вопрос уже будет решаться завтра утром", – сказала Максимец.

Gрокурор по делу Александр Жила заявил, что защита "террориста" заявила об отводе судьи из-за того, что он не понимает украинский язык и просит перевести текст с обвинениями на русский язык.

"Защитник акцентировал внимание, что у него нет возможности самостоятельно, то есть без помощи переводчика и защитника подготовить свою защиту и поэтому ему нужен документ именно на русском языке", – сказал прокурор.

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Также, как сообщает УНИАН, прокурор добавил, что Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, так как он является гражданином Узбекистана. Он заявил, что вчера, когда Каримов знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

Прокурор также добавил, что сегодня суд даже не дошел до рассмотрения ходатайства о мере пресечения, в котором сторона обвинения просит применить безальтернативное содержания под стражей для подозреваемого.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал банка", расположенного в помещении столичного бизнес-центра "Леонардо", и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. К террористу по его требованию отправились тележурналисты. Во время разговора с переговорщиком и журналистами, злоумышленника задержали сотрудники ЦСО «А» СБУ.

Террорист Сухроб Каримов находился на психоневрологическом учете с диагнозом "олигофрения".