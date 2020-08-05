Тернополь переведут из красной сразу в зеленую зону

Минздрав готов переместить Тернопольскую область, которая сейчас находится в числе "опасных", сразу в зеленую, "безопасную" зону.

Об этом сегодня на брифинге в МОЗ рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует национальным индикаторам (по распространению COVID-19, – ред.) и может быть переведена в зеленую зону", – сказал Степанов.

Карта эпидемиологического зонирования Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, по данным ведомства, эпидемиологические показатели выравнялись и в Винницкой области – в регионе уже 6 дней фиксируются улучшения по четырем критериям.

"В то же время Ровенская и Харьковская области, одна – 9, другая – 6 дней подряд превосходят установленные Минздравом показатели заболеваемости", – рассказал министр, отметив что подавляющее большинство заболевших в Харьковской области приходится на город Харьков.

Степанов обратиться к руководителям местного самоуправления, "которые почему-то начали соревноваться за полномочия, когда речь идет о здоровье людей" и попросил их учитывать цифры заболеваемости.

"При этом у нас сегодня очередной антирекорд по количеству заболевших. За последние сутки у нас 1271 человек заболело COVID-19. Из них – 82 ребенка, а также 53 медицинских работника. У нас очередной рекорд по количеству госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 293 человека. У нас очень много людей, умерших – 24 украинца, которые за последние сутки умерли от коронавирусной болезни", – рассказал министр.

Как известно, ранее жители Тернополя крайне негативно отнеслись к требованиям центральной власти ужесточить карантин и Тернопольский горсовет потребовал перевести областной центр в "оранжевую зону" заболеваемости.

Напомним, в конце июля Минздрав Украины опубликовал интерактивную карту с covid-зонированием Украины. Ранее мы писали о том, какие условия ждут каждую из зон, а также о том, по каким критериям роисходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина.