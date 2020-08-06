Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Шевченковский районный суд Киева сменил меру пресечения подозреваемому в убийстве активисту Сергею Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест: с 21.00 до 6.00 утра.

Такая мера пресечения будет действовать до 21 сентября.

Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем сообщил в Facebook: "Судья Антонюк М. С. удовлетворила ходатайство прокурора частично. Судья избрала меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00".

Стерненко на своей странице в Facebook выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

"Друзья, если бы не вы и ваша огромная поддержка, такого решения не было. Более того, закрыли бы в СИЗО", – сказал он.

Напомним, 15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.