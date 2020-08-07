Минздрав переместил Харьков из "красной" в "зеленую" карантинную зону

Харьков исключили из "красной" зоны карантинных ограничений. Областной центр уже находится в "зеленой" зоне. Это означает, что Харькову теперь вряд ли грозит остановка общественного транспорта и прекращение работы сферы общепита.

Об этом свидетельствуют новые данные интерактивной эпидемиологической карты по состоянию на 7 августа.

Издание Главред со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации заявило, что карта претерпела изменения.

"Карту изменили", – сказали в ОГА.

Окончательный результат должен будет обнародован после того, как завершится заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Стоит отметить, что международный аэропорт "Харьков" работает в штатном режиме. Об этом говорится на официальной странице аэровокзала в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, по состоянию на 07.08.2020 международный аэропорт "Харьков" продолжает работать в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию", – говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта отметила, что принадлежность региона к "красной", "оранжевой", "желтой" либо "зеленой" карантинным зонам не предусматривает ограничение на авиаперевозки.

Решение о том, чтобы внести Харьков в "красную" зону, было принято в пятницу, 7 августа, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что тот факт, что Харьков попал в "красную" зону карантина, никак не скажется на работе городского транспорта.