Глава Минздрава о внесении Харькова в "красную" зону: техническая ошибка

Внесение Харькова в "красную" карантинную зону стало результатом технической ошибки. Данные интерактивной эпидемиологической карты основывались на неутвержденных показателях.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников", – отметил Степанов.

Он добавил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах ЦОЗ, после чего была распространена в СМИ. Он извинился за ошибку.

Степанов также призвал использовать официальную информацию, которая публикуется на сайте Минздрава.

Решение о том, чтобы внести Харьков в "красную" зону, было принято в пятницу, 7 августа, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что тот факт, что Харьков попал в "красную" зону карантина, никак не скажется на работе городского транспорта. После чего, согласно данным интерактивной эпидемиологической карты, Харьков оказался в "зеленой" зоне.