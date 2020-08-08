Киев и восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Эпидемическая ситуация сразу в девяти регионах Украины не соответствует критериям Минздрава по ослаблению карантина.

Как указано в ежедневном отчете Министерства здравоохранения, кроме столицы, не прошли по показателям Киевская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черниговская, и Черновицкая области.

Черновицкая область не соответсвует сразу трем из четырех критериев для ослабления карантина: процент выявления, динамика заболеваемости и количество свободных коек.

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Напомним, каждая область проверяется по четырем параметрам: заполненность больничных коек (не более 50%), охват тестированием (не менее 24 тестов на 100 тысяч населения), количество тестов, проведенных методов ПЦР (не менее 11% от общего количества тестов) и динамика эпидемиологической ситуации (рост не более чем на 10% по сравнению с предыдущей неделей).

По состоянию на 8 августа в Украине зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом, что явлается очередным абсолютным антирекордом с начала тестирования. Учитывая резкое увеличение в стране числа случаев COVID-19 Владимир Зеленский призвал Кабмин обеспечить медучреждения всем необходимым оборудованием.