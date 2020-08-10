Активисты пришли под посольство Беларуси в Киеве: файеры и стычки с полицией

Участники акции заявляют, что пришли 9 августа, в воскресенье, в посольство на выборы, но проголосовать не смогли. Из около 2000 желающих, по их словам, свой голос смогли отдать только несколько сотен человек. Об этом сообщил "Информатор".

Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!". Также на акцию пришли граждане Украины, чтобы выразить поддержку протестующим.

На месте много правоохранителей. После того, как начали жечь файеры, задержали минимум пять человек.

По данным телеграм-канала PavlovskyNEWS, в акции приняли участие несколько десятков человек. Они скандируют: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу – долой Луку урода!".

Сотрудники СБУ заподозрили одного из участников акции в подготовке провокации. Вызвали полицию для проверки документов.

Произошло жесткое задержание активиста. По словам полиции, он хотел бросить яйцо в здание. Чуть позже произошла жесткая схватка – оторвали номера полицейской машине. Люди пытались отбить задержанного.

Вчера произошел подобный инцидент. Тогда попытка бросить яйцо оказалась успешной.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать оглашенные результаты выборов недействительными.