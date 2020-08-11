Вторая волна коронавируса ожидается в Украине в октябре-ноябре

В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она совпадет с эпидемией гриппа, которая начнется в октябре.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.

Напомним, по состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заражения коронавирусом.

А количество умерших от коронавируса за сутки в мире увеличилось на 5 тысяч человек.