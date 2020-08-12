На украинско-венгерской границе очереди из сотен машин

На границе Украины и Венгрии образовались очереди из автомобилей. Оформления ожидают 250 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 9:00 перед пунктом пропуска "Лужанка" оформления ожидали 100 транспортных средств, еще 150 транспортных средств находились перед пунктом пропуска "Тиса".

Напомним, 16 июля на Закарпатье, на трассе "Киев-Чоп", пограничники задержали микроавтобус с нелегальными мигрантами, которые направлялись из Шри-Ланки и планировали незаконно попасть на территорию Европейского Союза.

В апреле закарпатские пограничники задержали 12 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и попасть в Словакию.