В Киеве ужесточили карантинные ограничения

С сегодняшнего дня, 17 августа, Киев находится в желтой зоне эпидемиологической опасности, куда он переместился из зеленой, в связи с чем начал действовать более широкий перечень карантинных мер.

Решением Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям, столице добавили еще одно ограничение к уже действовавшим.

Теперь, кроме прочего нельзя посещать учреждения социальной защиты для людей преклонного возраста (дома престарелых), кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, "ситуация – неприятная и сложная" в связи с тем, что заполненность больничных коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет около 52%.

Сейчас в Киеве нельзя пребывать в общественных зданиях и в общественном транспорте без масок, а на улицах – без документов, которые удостоверяют личность. Запрещено проведение любых массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 метров квадратных площади и с дистанцией между участниками мероприятия короче, чем 1,5 метра. При этом заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

Первоначально, Киев попал в зеленую зону карантина. Однако на днях, красную зону карантина расширили вместе с перечнем "опасных" регионов, а столицу перевели в "буферную" зону.

Ранее стало известно, по каким критериям будет происходить деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.