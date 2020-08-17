Во Львове женщина-водитель дважды сбила пешехода на остановке

Во Львове женщина-водитель темно желтой иномарки выехала на тротуар и дважды сбила пешехода на остановке общественного транспорта.

Видео инцидента обнародовала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.

"Львов. Остановка перед памятником Королю Данилу сегодня. Это ужас. Я за 5 лет в полиции так и не перестала удивляться. Не научились ездить? Не садитесь за руль!", – говорится в подписи к видео.

На кадрах видеоролика видно, что после столкновения женщину откинуло вперед. Машина остановилась, но внезапно снова начала движение и повторно совершила наезд на женщину.

Как написала пресс-секретарь, водитель объяснила, что автомобиль был технически неисправен, поэтому она не справилась с управлением.

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