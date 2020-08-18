Обнародовано видео момента поджога автомобиля программы "Схемы"

Обнародовано видео, на котором зафиксирован момент поджога автомобиля редакции программы "Схемы: коррупция в деталях". Видео опубликовано на канале "Радио Свобода" на видеохостинге YouTube.

"В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и наши журналисты. Мы собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента – и наконец нашли зафиксированный момент поджога", – говорится в сообщении редакции "Схем".

Напомним, 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты заявили, что за автомобилем следили. Полиция Киевской области начала уголовное дело по факту поджога автомобиля.

Эксперт, работавший возле дома водителя съемочной группы, где загорелся автомобиль, исключил из перечня возможных причин пожара короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что полиция оперативно найдет и привлечет к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль.