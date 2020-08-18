В деле Шеремета вручен первый обвинительный акт

О вручении акта агентству "Укринформ" сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.

Адвокат другого подозреваемого по этому делу, ветерана АТО Андрея Антоненко Станислав Кулик сказал, что его подзащитному обвинительный акт еще не вручили. "Было назначено на 17 часов", – пояснил он.

Военной медсестре Яне Дугарь, которая является также подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, 17 августа не вручили обвинительный акт. Об этом на своей сообщил ее адвокат Виталий Коломиец, передает УНН.

"Прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии", – сообщил Коломиец. По его словам, терпеть нарушение закона они не стали, и обвинительный акт против Дугарь остался у прокурора.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила Кузьменко.