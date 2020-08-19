Авиакомпания SAS возобновила регулярные полеты в Киев

Авиакомпания планирует выполнять рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт "Осло" с частотой один раз в неделю по вторникам. Об этом говорится в официальном сообщении "Борисполя".

Scandinavian airlines ("Скандинавские авиалинии") – мультинациональная авиакомпания, ведущий перевозчик Скандинавских стран, базируется в Стокгольме (Швеция), принадлежит SAS AB. Член-основатель Star Alliance. Учредитель авиакомпаний Air Greenland, Linjeflyg, Spanair, Thai Airways International и чартерного оператора Scanair.

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Напомним, с середины июня и до середины августа авиакомпания МАУ выполнила 1238 регулярных и чартерных рейсов, из которых 86% отправилось по расписанию. За первое полугодие МАУ перевезла около одного миллиона пассажиров, а в прошлом году за такой же период было около четырех миллионов.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что из-за карантина главные воздушные ворота Украины потеряли около трети авиакомпаний, к тому же, загрузка действующих рейсов значительно упала.