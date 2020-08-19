Стерненко: полиция использует производство по "делу Шеремета" для собственных нужд

Среди номеров телефонов, к которым получили доступ следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, есть телефон активиста Сергея Стерненко, которого подозревают рамках другого дела в убийстве в результате самозащиты. Об этом сообщило издание The Babel.

На публикацию отреагировал Стерненко, который написал в Facebook, что выяснил детали и подтверждает эту информацию.

"Следователи полиции в рамках производства по убийству Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за очень многими людьми. И это вообще никак не касалось самого убийства", – пишет Стерненко.

По его словам, в производстве есть два его телефона: актуальный и старый, которым он не пользуется уже лет семь. "Для чего полиции нужны были данные по ним, если ни в день убийства Шеремета, ни за несколько месяцев до того я даже не был в Киеве?", – спрашивает Стерненко.

Он считает, что полиция просто использовала производство по "делу Шеремета" для собственных нужд. "И это не имеет ничего общего со следствием", – считает активист.

Напомним, в начале июля Нацполиция сообщила, что дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд. Конкретная дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов.

Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.