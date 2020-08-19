Сергей Притула уходит из "Вар’яти-шоу"

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно заявил о том, что будет баллотироваться в мэры Киева, покидает проект "Вар’яти-шоу" и завершает актерскую карьеру.

"Чтобы закрыть этот вопрос (о сочетании творческой работы с политической деятельностью) раз и навсегда, я объявляю о своем уходе из "Вар'яти-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно совершать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", – рассказал Притула.

Отметим, что Притула был не только руководителем и актером коллектива, но и его редактором.

Напомним, Сергей Притула баллотируется в мэры Киева от "Голоса".

Для справки

"Вар’яти-шоу" – первое украиноязычное юмористическое шоу в Украине. Проект появился в 2010 году, а в 2016 – начал выходить на ТВ. Кроме Сергея, в составе коллектива также выступают Владимир Жогло, Владимир Ковцун, Виталий Тыльный, Сергей Полупан и Валентин Сергийчук. Актеры каждый год ездят в туры по Украине и за границу.