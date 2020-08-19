Два новых университета создадут в Одессе вместо четырех существующих

В Одессе появятся два новых государственных вуза: Университет "Одесская политехника" и Университет интеллектуальных технологий и связи.

Первый будет создан путем объединения Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета.

Второй – путем объединения Одесской национальной академии связи им. А.Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества.

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Отметим, что Севастопольский национальный технический университет после оккупации Крыма фактически не функционирует. Он был создан в 1963 году как приборостроительный институт на базе филиала одесского политеха.

По информации Кабмина, вопросы реорганизации обсуждались и были одобрены на конференциях трудовых коллективов вузов. Дополнительных расходов из государственного бюджета реорганизация не потребует.

Напомним, в топ-1000 лучших вузов мира попали 6 украинских университетов. Самую высокую оценку получил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Об этом свидетельствуют данные рейтинга QS World University Rankings 2021.