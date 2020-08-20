В СБУ открестились от ситуации с захватом оперативников в России

В Службе безопасности Украины отмежевались от заявления Федеральной службы безопасности России о том, что оперативниками ФСБ была разоблачена спецоперация украинских спецслужб.

Официальное заявление российских коллег прокомментировала журналистам УНИАН спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, в заявлении ФСБ не упоминаются никакие сотрудники СБУ.

"Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции – это не наша компетенция", – сказала Гитлянская.

Пресс-секретарь украинской спецслужбы отметила, что ее ведомство вообще не должно комментировать это заявление.

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"Это – не наша компетенция, не наши полномочия. Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ... В самом сообщении ФСБ – правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших (журналистов, – ред.)", – пояснила она.

Сообщается также, что Гитлянская переадрессовала журналистов за комментариями в Главное управление разведки Министерства обороны Украины: "Я думаю, что лучше звонить в ГУР по этому поводу, а не к нам".

Напомним, сегодня в ФСБ РФ заявили, что пресекли "попытку спецслужб Украины похитить лидера ополчения Донбасса" и рассказали о задержании семи человек, в том числе – двух граждан Украины Андрея Байдалу и Игоря Мищенко.