В столице запрещено купаться на 10 пляжах. Там вывешены красные флаги "купаться запрещено".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Однако на трех киевских пляжах купаться разрешено. Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.

Запрещено купаться на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный" и "Черторой".

Напомним, в середние июня на 12 пляжах Киева было официально разрешено купаться. 9 июля в Госпродпотребслужбе сообщили, что в киевских водоемах после большого количества осадков зафиксировали химические вещества и кишечную палочку.

13 июля на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, говорящие о том, что на них не рекомендовано купаться. Из-за сильных дождей в воде были превышены допустимые показатели содержания кишечной палочки. По состоянию на 17 июля ситуация изменилась, и на большинстве пляжей купаться уже безопасно. Однако с 22 июля на пляжах Киева снова нельзя купаться