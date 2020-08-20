В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет "Велмарт"

В четверг, 20 августа, в Киеве правоохранителям поступил сигнал, что неизвестный мужчина угрожает взорвать магазин "Велмарт".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

"Из "Велмарта" на улице Чернобыльской поступил вызов на 102, что "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать", - сказано в сообщении.

На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в супермаркете и прибыли ли правоохранители на место происшествия.

"О! Давно террористов не было", - комментируют ЧП в Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 23 июля, в Полтаве во время задержания автоугонщик достал гранату, угрожал взорвать и взял в заложники полковника полиции.

А в среду, 22 июля, в Киеве срочно эвакуировали станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана. Позже выяснилось, что в нем были только личные вещи.

И вторник, 21 июля был богат на "минирования", сообщения о которых прокатились по всей Украине. Так, в Киеве неизвестные заминировали киоски рядом со станцией метро "Минская", На месте ЧП полицейские обнаружили взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками и обезвредили. В Одессе пришло сообщение о минировании Малиновского суда, а в Харькове под угрозой минирования оказались банки, торговые центры, больницы, отели, почтовые отделения и вокзалы.

Напомним, 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. Пострадали по меньшей мере четверо человек.